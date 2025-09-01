סגן ראש מועצת בנימין, עמיחי רחמים, פנה במכתב ליהודה אליהו, ראש מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, בדרישה לעצור את התוכנית לחיבור הכפר קריות לקו מים של חברת "מקורות" העובר באזור גוש שילה.

רחמים הסביר כי המידע על התוכנית הוצג בפניו בפגישה עם קצין תשתיות שכם, סרן א' יהב, ועוזרו יונתן, וכי מדובר במימוש תוכנית שאושרה על ידי קמ"ט מים במנהל האזרחי. לדבריו, "כבר כיום תשתיות המים במרחב גוש שילה אינן מצליחות לעמוד בביקושים ובצרכים. קיים חוסר משמעותי במים לתושבים ולחקלאות, הבאה לידי ביטוי בהפסקות מים ממושכות".

עוד ציין רחמים כי "התשתיות בגוש שילה אינן מיטביות: מדובר בתשתיות ישנות שלא עברו שדרוג, בקווים שאינם בקוטר מתאים ובמערכת המבוססת על משאבות שאינה מספקת מענה. היעדר קו מים ראשי בין תפוח לשילה צפוי להחריף את הבעיה עד לשדרוגו". לדבריו, פערים אלה מוכרים היטב לרשות המים, לקמ"ט מים ולחברת "מקורות".

רחמים מחה גם על כך שהתוכנית לא הוצגה באופן מסודר למועצה, שהיא ספק המים במרחב, וטען כי "פרסום התוכנית להליכי התנגדות הסתיים מבלי שהובא הדבר לעיון הגורמים המקצועיים. הדבר קרה ככל הנראה בשל פרסום בתפר שבין העברת האחריות מגזרת חטמ"ר בנימין לחטמ"ר שומרון".

בנוסף התריע רחמים מפני סיכון ביטחוני, באומרו כי "הכפר קריות נמצא בשטח B, ובכוונת המת"ק לאפשר ביצוע העבודה על ידי קבלן פלסטיני עם פועלים פלסטינים בתוך גוש שילה. מדובר בליקוי ביטחוני ממדרגה ראשונה בהיבט מענה לאבטחת פועלים ואבטחת תושבים".

לסיום הדגיש רחמים כי יש לעצור את התוכנית עד לביצוע בדיקות ובחינות מקיפות, כולל בחינה מחודשת של כלל ההשלכות על התושבים.