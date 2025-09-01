ילד בן 11 נורה למוות בסוף השבוע ביוסטון שבטקסס, לאחר שהשתתף בתעלול הידוע בשם "דינג-דונג-דיץ'" - משחק שבו צלצלים בפעמון של בית ובורחים מהמקום.

האירוע התרחש בשבת בלילה בשכונת קלינטון פארק שבמזרח העיר בסביבות השעה 23:00. לפי הדיווחים, הילד נפגע ממספר יריות, פונה במצב אנוש על ידי צוותי החירום המקומיים לבית חולים, שם נקבע מותו.

בשלב זה נעצר אדם אחד בחשד למעורבות אך שוחרר בהמשך, והחקירה נמשכת. במשטרה ציינו כי טרם הוגש כתב אישום בפרשה.

המשחק "דינג-דונג-דיץ'" זוכה לפופולריות מחודשת ברשתות החברתיות, בעיקר בטיקטוק, אולם כבר בעבר אירעו בעקבותיו מקרים אלימים: בקליפורניה הורשע גבר ברצח לאחר שדרס שלושה נערים שצלצלו בפעמון ביתו, ובווירג'יניה נעצר גבר בחשד לרצח לאחר שירה למוות בבני נוער שביצעו תעלול דומה.