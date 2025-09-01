יניב פרץ מונה למנכ"ל החדש של ישיבת בני עקיבא נחלים, בראשות ראש הישיבה הרב שמואל לורנץ. פרץ, תושב אבני חפץ, בעל תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני במינהל עסקים.

עד לאחרונה כיהן כמנכ"ל החברה הכלכלית קדומים, ובין תפקידיו הקודמים שימש מנכ"ל האגודה השיתופית שבי שומרון ומנכ"ל הוועד המקומי באבני חפץ.

ישיבת בני עקיבא נחלים, החוגגת השנה 70 שנות פעילות, מונה למעלה מ־500 תלמידים מכיתה ז' ועד י"ב. תלמידי הישיבה משלבים לימודי תורה עם מקצועות ריאליים והומניים לצד עשייה ערכית למען עם ישראל.

פרץ אמר עם כניסתו לתפקיד, "אני רואה אתגר גדול ומשמעותי וזכות גדולה לכהן כמנכ"ל ישיבת נחלים החוגגת 70 שנים לקיומה. לעסוק בניהול חינוכי בימים אלה זוהי משימה חשובה וערכית מאין כמותה".

ראש הישיבה, הרב שמואל לורנץ, בירך על המינוי ואמר, "הצטרפותו של יניב כמנכ"ל הישיבה תיתן תנופה משמעותית לקידום צמיחת הישיבה וקידום חזונה לחיבור ילדינו לעשייה משמעותית ותרומה לעם ישראל בארצו על בסיס תורת ישראל. הצלחתו היא הצלחת ילדינו כולם ואנו מקדמים בברכה את הצטרפותו".