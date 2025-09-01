לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו, פנה שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, לתושבי קו העימות במכתב אישי בו ביקש לשתף בתחושותיו כלפי תושבי האזור שחוו טלטלות קשות בתקופה האחרונה.

השר כתב, "התלבטתי אם ומה לכתוב לכם. יכולתי לכתוב לכם איזה מכתב קלישאתי, כזה שבטח קיבלתם רבים כמוהו, עם סיסמאות של התחלות חדשות, צמיחה ממשבר, ושאתם חשובים לנו. אני לא אוהב מכתבים כאלו. לפעמים אני חושב שמכתבים כאלו הם לא משהו שהשר כתב באמת. זה גיבוב של משפטים קבועים של לסמן וי. אולי המזכירה או היועץ ניסחו. או בימינו הצ'אט GPT".

לדבריו, השר קיבל השראה מסרטון קצר ששלחה לו חמותו. "רב אחד נשאל איך נראית הורות טובה. הוא ענה כי אם היה בוחר דבר אחד החשוב ביותר, היה אומר זאת כך: ודאו שלא רק שאינכם גורמים לילדכם צער מתח ואי נוחות, אלא שאתם מבססים את עצמכם כמקור הרווחה הרגשית שלו... כשהם בצרה ומחפשים מקום בטוח, הם באים אליכם".

וסרלאוף הוסיף, "אני חושב שזה הסיפור המרכזי שגורם לנו להיות טובים יותר... ותמיכה שאתם יכולים להעניק, היא לא תפתור לאהובכם בהכרח את הבעיה אבל היא תיתן להם עוגן של שלווה, מקור לשאוב ממנו כוח ובעיקר הרגשה שיש מי שנמצא איתם, מבין אותם ולא שופט אותם".

עוד כתב השר כי במהלך ימי הלחימה ניסו משרדי הממשלה להוות כתובת לתושבים: "רצינו להקל עליכם ולו במעט מכל הטלטלות ואי הוודאות שהייתם שרויים בו. אני יודע שלא הצלחנו לפתור את כל הבעיות. אבל רצינו שתרגישו בנוח לפנות אלינו ולקבל אוזן קשבת, יד מלטפת, חיבוק אוהב, וגם פתרון בעיות כשיכולנו".

בסיום מכתבו כתב וסרלאוף: "אני מרגיש אהבה גדולה אליכם ולחבל הארץ שאתם גרים בו. מאחל לכם הצלחה בשיבה הביתה ובחזרה ללימודים. אני זמין תמיד עבורכם (ואם לא עונה, תשלחו הודעה בוואטסאפ) - 0545852404".