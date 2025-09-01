הישר מיום הגיוס של צעירים חרדים לגדוד 'נצח יהודה' משוחח עם ערוץ 7 סרן י', מ"פ בגדוד, על ההתרגשות וההכנות לקראת יום הגיוס.

"מרגש ביום הזה הוא שבשונה מימים אחרים של גיוסים, עם כל הרעש שבחוץ יש כאן אנשים שמבינים שהדבר הנכון לעשות אותו הוא לבוא ולהגן על ארץ ישראל. הם לוקחים את המקום שלהם בתמונה הגדולה ומבינים שזה הדבר הנכון".

סרן י' מספר על ההורים המלווים את ילדיהם לשערי הבסיס ביום הגיוס כעדות נוספת לכך ששילוב חרדים בצה"ל אכן אפשרי. "במסלולים שלנו אנחנו יודעים לתת את כל התנאים שחייל חרדי צריך לקבל, בין אם זה זמני לימוד, בין אם זה אוכל כשר למהדרין, בין אם הפרדות מגדריות, מה שמאפשר לאנשים להגיע לכאן ולצאת עם אותן תפיסות ואמונות שהם הגיעו איתן. רואים כאן את ההורים שמלווים את הילדים שלהם ומבינים שזה משהו שניתן לעשות אותו".

לשאלת השפעתו של הפולמוס התקשורתי סביב גיוס החרדים לתפקודו של הגדוד, אומר י' כי מפקדי הגדוד מתנתקים מתקשורת מתוך הבנה שאמנם בחוץ יש רעש לא מבוטל, אך בפניהם משימה חשובה בהרבה. "לצערינו איבדנו במלחמה הרבה חברים מגדוד 'נצח יהודה' ואנחנו ממשיכים את הדרך שלהם ומאמינים שזה הדבר הנכון, להגן על המדינה ויחד עם זה לשלב את האמונות ותפיסות החיים שלנו".

על שילובם של צעירים מהציונות הדתית בגדוד שמלכתחילה הוקם עבור צעירים חרדים, אומר סרן י' כי על מנת להחזיק את הגדוד משתלבים בו גם צעירים מהציונות הדתית על מנת להגיע לסד"כ שיאפשר כניסה של הגדוד ללחימה, "אבל בגיוס הנוכחי אנחנו עם גיוס חרדי גדול יותר מהציבור הדתי לאומי. זה הצביון של הגדוד כגדוד חרדי שאליו מצטרפים חבר'ה מהציבור הדתי לאומי שהתנאים מתאימים להם, מה שטוב לשני הצדדים".

על הכשרת הלוחמים בגדוד מדגיש סרן י' כי הכשרתם בגדוד "לא יורדת מהכשרה של כל גדוד מתמרן אחר בצבא. כמו כל לוחם שמגיע ללחימה בפעם הראשונה, יש חשש אבל יחד עם זה אנחנו מגיעים מוכנים מקצועית ואפשר לראות את זה במשימות המוצלחות שהוצאנו ובתוואי והמבנים של האויב שהשמדנו בשנה האחרונה, ועם כל החשש, זו המשימה ובאנו לנצח".

בהתייחס לאופן בו מתקבלים לוחמי הגדוד כשהם שבים לחופשות בבית, אומר י' כי אכן בעבר היחס למתגייסים למסלולים החרדים היה יחס פחות טוב, אך ככל שחולפות השנים והגיוס הולך ומתרחב הציבור מבין שהדבר אפשרי והמתגייסים מתקבלים באופן טוב יותר. עם זאת הוא מציין כי ישנם אזורים המוגדרים כקיצוניים יותר ושם היחס פחות טוב, אך "ברוב המקומות זה מתקבל בצורה טובה".

בפנייה לצעירים חרדים מתלבטים אומר סרן י' כי תקוותו היא שקהל היעד של דבריו הם מי שאינם יושבים עמוק בבית המדרש, ובליבם פנימה מבינים ש"יש מי שנלחמים ועושים הכול כדי להגן עליכם והדבר הנכון הוא להצטרף. זה הזמן לעשות את הצעד הקטן להגיע לפה. את השאר אנחנו נעשה כדי להכשיר אתכם ולהפוך אתכם ללוחמים טובים ותהיהו חלק מההיסטוריה של עם ישראל בתקופה משמעותית כל כך. אחר כך אפשר להמשיך את אורח החיים כרגיל".