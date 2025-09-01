כוחות גולני ברצועת עזה צילום: דובר צה"ל

לוחם מחטיבת גולני אותר הבוקר (שני) ללא רוח חיים בצפון הארץ, כך נמסר מדובר צה"ל. בעקבות האירוע פתחה המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) בחקירה. "עם סיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית", נמסר מצה"ל. משפחתו של הלוחם עודכנה. מדובר במקרה האובדנות ה-18 השנה בצה"ל. לפני כשבועיים אותר ללא רוח חיים סרן (מיל') יוסף חיים אשרף, בן 28, ששירת כקצין לוחם ביחידת קומנדו, ביער שווייץ שליד טבריה. בתחילת החודש חשף צה"ל את נתוני האובדנות בצבא לאחר חודשים של הסתרה. בשנת 2024 נרשמו 21 מקרים, בשנת 2023 - 17 מקרים, ובשנת 2022 - 14 מקרים.