כינוס חירום התקיים אמש בבית המדרש הגדול של חסידות ויז'ניץ בבני ברק על רקע פעילות המשטרה הצבאית נגד בחורי ישיבות חייבי גיוס.

העסקן החרדי הרב שמעון שישא הוזמן לכינוס כדי לתת "הדרכות מפורטות", כלשון המארגנים, לציבור החרדי.

שישא, המכונה "אבי האסירים" בקרב הציבור החרדי, ליווה בעבר מאות בחורים ואברכים במהלך הליכים משפטיים הקשורים לגיוס חובה.

לדבריו, אין לשוחח עם הצבא ללא ליווי מקצועי. "כשהולכים ללשכות הגיוס, כל התעסקות או דיבור עם הגורמים השונים בצבא צריך לדעת מה מותר לשמוע, מה לראות, ובפרט מה צריך או מותר להגיד", אמר שישא לקהל הנוכחים.

לאחר הכינוס הובהר לציבור המשתתפים כי כל בחור או אברך הנדרש ליצור קשר עם הצבא, שלא יעשה זאת "ללא הדרכה מפורטת מגורמי המקצוע המתמחים בתחום".