יזן קאדרי, אח מוסמך במרכז הרפואי לגליל בנהריה, בן 33, נורה למוות הלילה (שני) ביישוב נחף שבלב הגליל, סמוך לכרמיאל.

בתיעוד ממצלמות האבטחה, נראים שני גברים לא מזוהים עם פנסים, שמתחזים לשוטרים, עולים במדרגות לדירת הנרצח לאחר שהם פותחים את שער הבית. לאחר שהם יורים בו, הם רצים חזרה לרכב שאיתו באו ונמלטים מהמקום. לפי פרטים ראשוניים, היורים דפקו בדלת הבית, וקאדרי - שהתחתן לפני שנתיים ואב לילד - פתח והם ירו בו מטווח אפס.

צוותי הרפואה שהוזעקו לזירה מצאו אותו במצב אנוש ופינו אותו תוך פעולות החייאה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע פלילי.

מהמרכז הרפואי לגליל נמסר: "אנו המומים וכואבים בעקבות הירצחו של יאזן קאדרי, אח מוסמך במחלקה לטיפול נמרץ כללי, על ידי בני עוולה בביתו שבכפר נחף. הוא הובא למרכז הרפואי לפנות בוקר, במצב אנוש, ולמרבה הצער, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. יאזן ז"ל, שהצטרף למרכז הרפואי לגליל לפני שנתיים, היה עובד מקצועי, מסור ונעים הליכות, האהוב על כולם, עובדים ומטופלים גם יחד".

פרופ' מסעד ברהום, מנהל המרכז הרפואי, מסר: "כאב עז שקורע את הלב ותחושת אסון כבד, מלווים את כולנו בעקבות הירצחו, באכזריות רבה, של יאזן שלנו זכרו לברכה. אנו משתתפים בצער המשפחה, מחבקים אותה בשעותיה הקשות ונעשה ככל האפשר, כדי להקל על כאבה".

אמש נרצח ביריות ראיד חמזה סכחפי בן ה-41 ביפו, שעות לאחר שגבר כבן 30 נורה למוות בשוק בעכו. אתמול לפנות בוקר נרצח בטייבה מועתסם נסיראת, בן 41. המשטרה עצרה שני תושבי טייבה בשנות ה-30 לחייהם בחשד למעורבות ברצח.