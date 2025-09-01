חסידי בעלזא צילום: פלאש 90

חסידות בעלזא תקיים השנה לראשונה מנייני תפילה בימי ראש השנה בכל בתי הכנסת של החסידות ברחבי הארץ. האדמו"ר הורה על כך במכתב שנשלח לגבאי בתי המדרש ברחבי הארץ ובשל הצפיפות הקיצונית השוררת בבית המדרש הגדול בירושלים. "לנוכח ריבוי הציבור מפאת ההכרח, יש לארגן ולקיים מניני תפלה בימי ראש השנה בכל עיר ועיר בכל בתי המדרשות דחסידי בעלזא שיש בהם גם עזרת נשים", לשון המכתב. במקביל לקיום מניינים בכל רחבי הארץ נערכות התאמות בבית המדרש המרכזי בירושלים כדי לשפר ולייעל את קליטת האלפים. במכתבו איחל האדמו"ר: "יתן השי"ת שיתקבלו התפלות והתקיעות ברחמים וברצון, ונזכה כולנו להתברך בכתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומבורכת".