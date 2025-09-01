איש התקשורת ומנכ"ל רשות השידור לשעבר, תושב עפרה מוטי שקלאר, מתייחס במאמר ב"ידיעות אחרונות" לצורך הפוליטי הדחוף בשינוי.

"רבים בימים אלו נושאים את עיניהם לעבר הבחירות, מתוך תקווה שתקום ממשלת ריפוי שתעסוק באיחוי השברים והסדקים שמאיימים על עצם קיומנו", כתב. אולם, הוא מוסיף, "הסקרים המתפרסמים חדשות לבקרים לא משדרים אופטימיות".

שקלאר מציע אלטרנטיבה מפתיעה דווקא מתוך הציבור הדתי-לאומי: "פתח של תקווה עדיין עומד לפתחנו במידה שתקום תנועה פוליטית בעלת אוריינטציה של ימין-מרכז, שתתחייב לחבור רק לממשלה רחבה של הסכמות עם המחנה הציוני בלבד. יש סיכוי רב שהיא תשאב מנדטים מגוש נתניהו הנוכחי - ואולי בכך תביא מזור לתיקו הפוליטי המשתק".

לטענתו, תנועה כזו תוכל לגלם את רוח "הציונות הדתית המקורית", ולהוות חלופה רעיונית-ממלכתית למפלגת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ'. "בימים בהם ישנה מפלגה שניכסה לעצמה את השם 'הציונות הדתית', שהתנהלותה ותפיסת עולמה מנוגדות לרוב רובו של הציבור הדתי-לאומי - זה צו השעה להקים תנועה חדשה", כתב.

לדבריו, למרות שהציונות הדתית מיוצגת היום בכל תחום - "מהרצי הלוי ועד עליזה בלוך, מחילי טרופר ועד פנינה תמנו-שטה" - הציבור הכללי עדיין מזהה את הציונות הדתית כולה דרך "האספקלריה הפוליטית" של מפלגת סמוטריץ'. לדבריו, מצב זה מעוות את דמותו של הציבור הדתי-לאומי בעיני החברה הישראלית, ומרחיק חלקים נרחבים ממנה מהזדהות עם הזהות היהודית.

עוד הוסיף שקלאר כי תנועה כזו אינה חייבת להיות מגזרית: "היא יכולה להיות בית לחלקים רבים בחברה הישראלית המשלבים זהות ציונית יחד עם זהות יהודית וזיקה לארץ ישראל - כאשר ערכים ליברליים של צדק ומוסר מהווים חלק בלתי נפרד מחייהם".

לדבריו, "הציונות הדתית המקורית שואפת להחזיר עטרה ליושנה ולנעוץ בחוזקה במפה הישראלית את ו' החיבור - המחברת בין ערכים שלעיתים גם סותרים זה את זה".