שני נערים, אחים בני 14 ו-15, נעצרו אתמול (ראשון) על ידי שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בבני ברק בחשד למעורבות בשני אירועי התפרעות באוטובוסים.

החשודים שוחררו לאחר מכן בתנאים מגבילים למעצר בית.

חוקרי משטרת בני ברק-רמת גן פתחו בחקירה באוגוסט לאחר שני אירועים שבהם היו מעורבים החשודים. האירוע הראשון התרחש ב-21 באוגוסט במהלך הפגנה שהתקיימה בכביש 4.

לפי החקירה, החשודים שהיו באוטובוס על גשר גבעת שמואל לקחו מטף כיבוי והחלו לרסס איתו אזרחים וכוחות משטרה שהיו בכביש 4. לאחר האירוע הם נמלטו מהמקום.

האירוע השני התרחש שני ימים לאחר מכן, ב-23 באוגוסט, כאשר השניים התפרעו באוטובוס של חברת מטרופולין בדרכם לבני ברק. החשודים נטלו פטיש חירום וניפצו זכוכית ואת דלת האוטובוס. גם הפעם הם נמלטו מהמקום.