שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פתח היום (שני) את שנת הלימודים החדשה בעיר חריש, כשהוא מבקר בבית הספר "שבילי בצוותא" ובישיבת בני עקיבא המקומית.

במהלך הביקור, שוחח השר עם תלמידים, מורים וצוותי חינוך, והדגיש את חשיבותה של מערכת החינוך כאבן יסוד לעתיד מדינת ישראל. "החינוך הוא הכלי המרכזי לעיצוב דור העתיד שלנו, והוא בראש סדר העדיפויות הלאומי".

"התרגשתי לפתוח את שנת הלימודים בעיר חריש ולפגוש את התלמידים הנפלאים", אמר סמוטריץ', והוסיף: "אמרתי לתלמידים: אתם המנהיגים של מחר. אם תלמדו במסירות, תשאפו לגדול ולתרום לא רק תגשימו את החלומות האישיים שלכם אלא גם תחזקו את מדינת ישראל כולה".

בישיבת בני עקיבא שהצטרפה הקיץ לרשת החינוך בירך השר את התלמידים ואמר : "היסוד המרכזי בחינוך זה להיות גאים במי אנחנו ומה אנחנו. קרה לכם פעם שהלכתם עם כיפה ברחוב וקצת התביישתם? אסור שזה יקרה. זכיתם ללמוד בישיבה התיכונית בחריש של רשת בני עקיבא שתעניק לכם עולם של ערכים, של עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל".

הוא פנה לתלמידים ושאל אם יש להם אבות או אחים שמשרתים במילואים. כשידיים רבות הונפו באוויר, אמר: "מחיאות כפיים לאב שבמילואים, לאמא שתומכת ומסייעת, ולכם הילדים. זו התורה המיוחדת שלנו שמחוברת לחיים, מחוברת לארץ ישראל, הולכת יחד עם צבא, הולכת יחד עם המצווה הגדולה הזאת והולכת יחד עם אחריות על כל מדינת ישראל. תשמחו על הזכות ללמוד בכזה מקום ולספוג ערכים כאלה. עם ישראל זקוק לכם, לגדולים בתורה, גדולים ביראת שמיים, גדולים בלקיחת אחריות".

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, הוסיף: "מתוך בית המדרש יוצאים אנשים שיש להם מה להשפיע על עם ישראל בכל התחומים לכן יש גם כלכלה מתוך יהדות. בשביל זה צריך שיהיה חריש עמוק בתורה, ובשביל זה אתם (תלמידים) צריכים להתכנס בתקופה הזאת ולהתמלא בתורה. מתוכה, מתוך דיבוק חברים ייצאו המנהיגים הבאים של מדינת ישראל.

מדינת ישראל זקוקה לאור, לתורה, לדרך הציונות הדתית כדרך חיים שאתם תעמיסו על הכתפיים שלכם. תהיו בשירות צבאי כמו שהאחים וההורים שלכם נושאים בעול. זו הדרך, ובעזרת השם יחד נעשה ונצליח ונזכה לראות בגאולה שלמה".