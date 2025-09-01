גבר בשנות ה־50 לחייו, תושב הדרום, נשוי ואב לארבעה, זכה בפרס הראשון בלוטו - 10 מיליון שקלים - בהגרלה שהתקיימה בסוף החודש שעבר.

מדובר במשרת מילואים מאז ה־7 באוקטובר, שסיפר כי את הטופס הזוכה מילא במספרים קבועים הקשורים לבני משפחתו.

הזוכה סיפר כי גילה את הזכייה בדוכן מפעל הפיס. "הזכיין אמר לי מייד כי יש לי זכייה גבוהה ושאני צריך להגיע לבית מפעל הפיס. הוא הראה לי איך לסרוק את הטופס ביישומון וכך גילינו יחד את הסכום - 10 מיליון שקלים", אמר בהתרגשות.

על תוכניותיו לעתיד אמר, "אחרי 300 ימי מילואים אני רוצה להשלים את הזמן המשפחתי שאבד. החלום הראשון שלי הוא לקחת את כולנו לטיול גדול בחו"ל. אני גם שוקל להתחיל לימודים ולפתוח דף חדש מבחינה מקצועית. אני מרגיש שעכשיו אני יכול להוריד הילוך ממרוץ החיים".

ולסיום הוסיף בחיוך, "החיים מלאי הפתעות - לפעמים החלומות מתגשמים ברגע הכי לא צפוי".