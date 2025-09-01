מחלות לב הן מהגורמים המרכזיים לתמותה בעולם המערבי, ותזונה נכונה מהווה כלי משמעותי במניעתן. בין המזונות שנבדקו בהקשר זה בולטים שמן הזית ושמן האבוקדו.

שמן הזית, מרכיב מרכזי בתזונה הים־תיכונית, עשיר בחומצה אולאית ובפוליפנולים נוגדי חמצון. מחקרים רבים הראו כי צריכתו מפחיתה כולסטרול LDL, מסייעת באיזון לחץ הדם ומפחיתה מדדי דלקת. ההמלצה היא להשתמש בשמן כתית מעולה בכבישה קרה ולוודא תו איכות מוסמך.

שמן האבוקדו, אף שפחות נחקר, מציע אף הוא יתרונות בריאותיים דומים בזכות תכולת חומצות שומן חד בלתי רוויות, טוקופרולים ופיטוסטרולים. יתרונו העיקרי - נקודת עשן גבוהה, המאפשרת שימוש בטיגון ובישול בחום גבוה מבלי לגרום ליצירת רדיקלים חופשיים, לצד טעמו הנייטרלי.

לימור מרדי־טילבור, דיאטנית ראשית באסותא מרכזים רפואיים, מסכמת: "שני סוגי השמן טובים ומסייעים לבריאות הלב. מי שמעדיף טעם ניטרלי יוכל להשתמש בשמן אבוקדו, אך שמן הזית נשען על בסיס מחקרי רחב. חשוב לזכור שצריכת שמן בריא בלבד אינה מספיקה - יש לשלבו כחלק מתזונה מגוונת ובריאה".