יעל טוהר-שני עסקה בגיוסי משאבים לעולם ההייטק, במיזמי חדשנות ודיפלומטיה עד טבח השבעה באוקטובר, ולאחר מכן עולמה המקצועי השתנה, היא עזבה הכול ועברה למיזמי סיוע לחיילים ובהמשך הקימה את מיזם 'מטפלים באריות' עליו היא מספרת באולפן ערוץ 7.

יעל מסרת כי מיד לאחר טבח השבעה באוקטובר תגובתה לטראומה האישית הייתה מעבר ישיר לשלב ה'פייט', שלב המאבק. יחד עם שותפה ארגנה הכנסת סטייקים ללוחמים ומה שתוכנן להיות מיועד ל-300 חיילים הפך לסטייקים ל-3000 חיילים. שיחה עם חייל שסיפר לה שעד לאותו ערב לא יכול היה לאכול בשר הבהירה לה שטראומת המלחמה עודה קיימת אצל הלוחמים, ובעקבות כך החליטה לחקור את הסוגיה ולבחון דרכי עזרה וסיוע.

הלוחמים, היא אומרת "נלחמים מתוך אהבה, אהבת אדם, אהבה לחיים, אהבה לעם ישראל", ודי במבט בעיניהם כדי לראות זאת. הארגון אותו הקימה מביא לחיילים מטפלי גוף, מסאז'יסטים וטיפולי המחברים בין גוף לנפש. את אנשי המקצוע מביא הארגון אל הגבולות בדגש מובן על גזרת עוטף עזה, שם יוצאים הלוחמים למספר שעות של טיפול ומנוחה וחוזרים ללחימה.

יעל מרחיבה אודות הטיפול בפוסט טראומה, סטרסים ודיכאונות שמצטברים אצל הלוחמים ומצריכים השקעה מיוחדת מעבר לטיפול בגוף עצמו. טיפולים שכאלה מאפשרים לאדם לחזור אל עצמו, מגדירה זאת יעל ומתארת את הטיפול המרגיע שמקבל הלוחם מאנשי המקצוע. לא פעם נצרך טיפול המשלב גוף ונפש ולעיתים החיילים מטפלים בינם לבין עצמם מתוך אחווה מיוחדת. "עד היום טיפלנו כבר ב-17,000 חיילים וחיילות, אריות ולביאות", היא מספרת.