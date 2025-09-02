מתי בפעם האחרונה הסתכלנו במראה ואמרנו לעצמנו - "וואו, איך השתנינו לטובה השנה"?

אם אנחנו כמו רוב האנשים, התשובה כנראה מעצבנת אותנו. כי למרות כל הרצונות הטובים, למרות כל ההחלטות של ראש השנה - איכשהו אנחנו תקועים באותו מקום.

אבל מה אם יש סיבה מדויקת לזה? מה אם יש שלושה מחסומים ספציפיים שמונעים מאיתנו להתקדם - וברגע שנכיר אותם, נוכל לעקוף אותם בקלות?

למשדר המיוחד "איך מתחילים מחדש" - הרשמה חינמית כאן עכשיו

המחסום הראשון: "זה יותר מדי קשה עבורי"

האם מוכרת התחושה הזו? אנחנו מסתכלים על מי שהצליח להשתנות ואומרים לעצמנו: "בשבילו זה עבד, אבל אנחנו? אנחנו פשוט לא מסוגלים."



הנה הבשורה המפתיעה: התורה אומרת בפירוש: "כי קרוב אליך הדבר מאוד" זה לא קשה כמו שאנחנו חושבים!



הרב קוק מחדד: רוב הכישלונות שלנו לא בגלל שהשינוי קשה, אלא בגלל שאנחנו לא מאמינים כמה זה פשוט. כל צעד קטן שנעשה - שווה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים.

המחסום השני: "אני לא רוצה לאבד את מי שאני"

הפחד הכי גדול שלנו: "אם אני אשתנה, אני לא אהיה יותר... אני". רק שזו טעות ענקית! השינוי האמיתי לא הופך אותך למישהו אחר - הוא מחזיר אותך להיות מי שאתה באמת. כמו שהרב קוק מסביר: תשובה זה לא ויתור על העצמיות, זה שחרור הנפש והשגת שמחה אמיתית. במילים פשוטות: השינוי לא יגנוב לך את הזהות - הוא יחזיר לך אותה.

המחסום השלישי: "זה מאוחר מדי בשבילי"

השקר הכי גדול שאנחנו אומרים לעצמנו: "אחרי כל מה שעשינו, אין לנו יותר סיכוי." האמת החדה: חז"ל פוסקים בצורה חד-משמעית: "אין לך דבר שעומד בפני התשובה" בלי יוצאי דופן. בלי "אבל". בלי "חוץ מ...". כל מה שעשינו עד היום - כל זה ניתן לתיקון. בכל גיל, בכל מצב, בכל רגע.

אז איך באמת עושים את זה?

די עם חלומות מעורפלים. הגיע הזמן לפעולה ממוקדת. השינוי האמיתי דורש שלושה שלבים ברורים:

שלב ראשון: הגדרת היעד לאן אתה רוצה להגיע עד סוף השנה? איך אתה רוצה שהילדים שלך יזכרו אותך? איזה אבא או אמא אתה רוצה להיות?



שלב שני: פירוק לצעדים קטנים מה תעשה השבוע הקרוב? איזה הרגל אחד תשנה החודש? איך תמדוד את ההתקדמות שלך?



שלב שלישי: קבלת כלים מעשיים כי בלי כלים נכונים - גם המוטיבציה הכי גדולה לא תחזיק מעמד.

ההזדמנות שלא תחזור בקרוב

במוצאי שבת הקרוב, י"ג אלול (6.9), בשעה 21:30, מתקיים משדר מיוחד שיעניק לך בדיוק את מה שאתה צריך כדי לעשות reset מלא לשנה הקרובה.



מתי וכסלר, מנהל ומייסד בית הספר לאימון "כוונה", ילמד אותך איך להפוך חלומות גדולים לצעדים פשוטים שבאמת עובדים.



הרב חגי לונדין, ראש ישיבת ההסדר חולון, יעניק לך כלים רוחניים להכניס קרבת אלוקים לחיי היומיום שלך.



הרב יוני לביא, מוביל מועדון ההורים, יענה על השאלה הגדולה: איך מגשימים את חלום ההורות ומתחברים באמת לילדים.

מי זה בעצם הרב יוני לביא?

אם אתה לא מכיר - זה האיש שלמעלה מעשרים שנה מלווה הורים ומשפחות. הוא היה ממייסדי "חברים מקשיבים" שסייע לעשרות אלפי בני נוער, כתב את סדרת הרבי מכר "היי רב", מגיש תוכנית רדיו פופולרית וכותב טורים קבועים בעלוני השבת. ומעל הכל - הוא בעצמו אבא שמבין בדיוק את האתגרים שלך. זה לא עוד מרצה תיאורטי. זה מישהו שחי את מה שהוא מלמד.

למי זה מיועד?

המשדר מיועד להורים שרוצים להיות גרסה טובה יותר של עצמם. למי שמרגיש תקוע ורוצה לצאת מזה. למי שמחפש כלים מעשיים, לא עוד רגשות מעורפלים. למי שמוכן להשקיע בעצמו ובמשפחה שלו.

הזמן עובר - וההזדמנות לא תחזור

הימים לפני ראש השנה הם לא ימים רגילים. זה הזמן הכי חזק בשנה לעשות reset אמיתי. השאלה היחידה היא: האם תנצל את זה, או תיתן לזה לחלוף?

פרטי המשדר:

מתי: מוצאי שבת, פרשת כי תצא, י"ג אלול (6.9)

שעה 21:30 :

איפה: זום (הקישור יישלח לאחר ההרשמה)

עלות: חינם לחלוטין

להרשמה למשדר לחצו כאן