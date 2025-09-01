בהלוויתו של הרב מנחם הכהן ספד לו בנו, פרופ' אביעד הכהן, שסיפר על ההשפעה הגדולה של אביו ועל הערכים שלמד ממנו לאורך השנים.

הוא תיאר איך כל ימיו של אביו היו מלאים בחיים של עשייה והתמדה בנתינה למען העם היהודי והקהילה.

"כל ימיך סלדת מדברי חנופה חלולים, מקלישאות הספד נבובות שאין בהן ממש, מדיבורים בטלים, ואני מה אענה אחריך? אין בי כוח, אף לא יכולת להספיד אותך כראוי לך, ולו במקצת ואיני כדאי והגון לכך", פתח פרופ' הכהן.

הוא סיפר על פסוק שהינחה את אביו לאורך כל חייו - 'למען אחיי ורעיי'. "היו אלה עשרות רבות של שנות עשייה ברוכה, כשבעים וחמש במספר, מעת היותך תלמיד ישיבת "חברון" - ובה בעת - מדריך צעיר בבני עקיבא, סניף מרכז בירושלים, ועד מסעך האחרון, לפני כשנה וחצי, בחנוכה תשפ"ד, דצמבר ,2023 כשאתה כבר שבע ימים, בן 91 וחצי, יושב על כיסא גלגלים, מסע אחרון לבוקרשט שברומניה כדי להשתתף ולשאת דברים בעצרת בכיכר המרכזית של עיר הבירה למען החטופים והשבויים , תפילה לשלום חיילי צה"ל ומדינת ישראל, תפילה שנחתמה - איך לא - בברכת כוהנים".

"לא ויתרת על אף אחד. גם על יהודי או יהודייה בודדת שנשארו באיזה כפר נידח או עיירה שכוחה. כמאמר הרבי מלובאוויטש שכה הערכת: אסור ליהודי להתייאש ואסור להתייאש מאף יהודי", הוסיף.

"כל ימיך הורית לנו להתמיד בדרכך - והיא דרכנו - ולא לנטות הימנה, לא מפני הכבוד, לא מפני השררה, לא מפני עושר וכבוד מדומים. אבא יקר, הלוואי ונשכיל לילך בדרכך", סיכם פרופ' הכהן את הספדו לאביו.