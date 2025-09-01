המשט הפרו-פלסטיני לעזה, שיצא אתמול (ראשון) מברצלונה עם עשרות סירות נאלץ לשוב לנמל בברצלונה עקב סערה ותנאי מזג אוויר קשים, כך דווח בכלי תקשורת בספרד.

המשט יצא בשעות אחר הצהריים, ומטרתו הייתה "לשבור את המצור" על רצועת עזה.

על סיפון אחד מכלי השיט נמצאה פעילת האקלים גרטה ת'ונברג, שהצטרפה למשט לאחר שגורשה מישראל בתום השתתפות במשט אנטי-ישראלי אחר לפני מספר שבועות.

במשט הנוכחי משתתפת גם יסמין אכאר מגרמניה, המוכרת כפעילה נגד ישראל וידועה בהתבטאויות אנטישמיות.

שר החוץ של ספרד, חוסה מנואל אלברס, הביע את תמיכתו במשתתפי המשט ואמר כי ספרד תעשה כל שביכולתה כדי לעזור לאזרחי המדינה שלוקחים בו חלק.