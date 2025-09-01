האמנית רחל רדשקביץ התארחה באולפן ערוץ 7 לשיחה על מיזם תפילות מיוחד בו היא שותפה, תפילות להצלחת ההנהגה בישראל.

רדשקביץ, בוגרת המחלקה לקרמיקה בבצלאל, מלמדת כיום אמנות בעמותת "צעד קדימה" הפועלת עם אנשים המתמודדים עם מוגבלויות.

בדבריה סיפרה על תחושת חוסר האונים שאחזה בה בימיה הראשונים של המלחמה, כאשר חיילים נלחמו ואחרים נחטפו. כאם שלא יכלה להתגייס במלוא הזמן לטובת הכלל, חיפשה את המקום שבו תוכל לתרום. לדבריה, עולם התפילה הפך לכלי המרכזי. חברה הציעה לה להצטרף לקבוצה שנפתחה, שמטרתה תפילות על מינויים טובים וראויים בעם ישראל.

מאז הקמת הקבוצה לפני כשנה נכתבו עבורה גם תפילות ייחודיות. רדשקביץ שיתפה בסיפורו של בן לאחת המשתתפות, שתפקידו לאחר מתקפת השבעה באוקטובר היה תיעוד וניתוח הצילומים הקשים. בעקבות זאת לקה בפוסט טראומה חריפה, אך לאחר תפילות הוריו במסגרת הקבוצה מצבו השתפר באופן משמעותי.

לדבריה, קבוצת התפילה מבטאת חזרה להכרה בכוחה של תפילה. היא ציטטה את הרבנית פנינה ששון, שאמרה "אין שער שנותר נעול בפני דמעות של אם".

רדשקביץ סיכמה, "אנחנו צריכים שהאנשים הנכונים יהיו במקומות הנכונים ויובילו אותנו קדימה, שרק טובת עם ישראל תעמוד לנגד עיניהם".