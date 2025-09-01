בבית העלמין בכפר מעש השתתפו אחר הצהריים (שני) מאות בהלוויתו של עידן שתיוי הי"ד שנרצח במתקפת חמאס בשבעה באוקטובר וגופתו הושבה לישראל בסוף השבוע שעבר.

מסע ההלוויה יצא מראשון לציון ועבר במספר נקודות בהן חלקו לשתיוי אזרחים רבים כבוד אחרון.

דלית אורון, אימו של עידן, נפרדה ממנו: "ב-27.9.23, חודש לאחר יום הולדתי ועשרה ימים לפני חטיפתו, עידן שלח לי ברכת יום הולדת. ביום הולדתי השנה, 28.8.25, עידן חולץ והושב לארץ, חזר אלי. זה החיבור האלוהי שהיה בינו לביני. אמא ובן".

"החלל הזה, החור הגדול בלב, זה כאב של איבר חסר. חוסר תמידי שלא עוזב. געגוע ובכי המלווים אותי בכל רגע. הטלפון ממנו בבוקר, מאכל שאהב שהכנתי לו, שיר שאהב, שיחות הנפש שלנו על המרפסת. והטלפון בסוף היום. לב טהור. תמיד רואה את האחר ודואג לחלש. מלא נתינה. כל כך רגיש ואוהב".

"לעידן לא היה קל. עבר תהליך ארוך והגיע למקום טוב", היא סיפרה. "אהב את הלימודים ברייכמן, זוגיות טובה, הישגים אישיים שנתנו לו סוף כל סוף איזה שקט. אבל לא באמת. עידן נלקח מהעולם בשיא".

"עידני, אתה ילד של אלוהים. בדרגת החיבור הגבוהה ביותר. תודה שזכיתי בך ל-28 שנים של אהבה והתפתחות. תודה על הזכות. וסליחה אהוב שלי. סליחה שלא הצלחתי לשמור ולהגן עליך הפעם", כך סיימה את דבריה.

עמרי, אחיו של עידן, ספד: "מתגעגע אליך כל-כך אחי הקטן, מצטער שעברת את זה ושלקח כל-כך הרבה זמן להחזיר אותך ושפעם אחת באמצע היום אמרת לי בוא איתי לשחק מטקות ואמרתי לך שלא ושאני עסוק".

אביו אלי ספד "רציתי להודות לכולם שאתם עושים כבוד לגיבור ישראל. מסתבר, מהסיפור האחרון ששמענו במוצאי שבת, שעידן יצא ממש גיבור. עידן היה גיבור עם נפש של ציפור. וכמו שהוא כיבד את עם ישראל ואת אדמת ישראל - ככה אנחנו נכבד אותו".

חנה כהן בהלווית עידן שתיוי ערוץ 7

בהלוויה משתתפת גם חנה כהן, דודתה של ענבר הימן הי"ד, שנרצחה בידי חמאס וגופתה מוחזקת בעזה.

"זה יום עצוב וכאוב מאוד - יחד עם זאת מדובר בסגירת מעגל חשובה למשפחה - שיכולה להתאבל על עידן", אמרה לערוץ 7. "זה משהו שגם אנחנו מחכים לו. אני מחבקת את משפחות וייס ושתיוי ומתפללת לאלוהים שהם יוכלו לחבק אותנו באותו מצב בקרוב מאוד".

