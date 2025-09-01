יואל אל נתן, צעיר חרדי, התגייס הבוקר (שני) לחטיבה החרדית 'החשמונאים'. בציוץ שפרסם ברשת החברתית הוא שיתף את הדרך הארוכה שעבר עד להחלטה להתגייס.

"‏למדתי בישיבה ובין לבין צילמתי רבנים לעיתונים וכתחביב", כתב אל נתן והוסיף כי "כמו רבים אחרים באותה שבת שחורה הבנתי שעליי לקחת חלק ולהתגייס לצה"ל".

לדבריו, ביקש למצוא תפקיד במסגרת חרדית שבו יוכל לתרום וגם לשלב את כישורי הצילום. כך, באמצעות מנהלת חרדים, שובץ כצלם וידאו שתיעד את היחידות החרדיות בצה"ל.

הוא סיפר כי לאחר הטירונות שוכנע על ידי חבר שפגש בבקו"ם לעבור לחיל האוויר. "מכיוון שהתגייסתי מתוך רצון אמיתי לתרום, הסכמתי. זו הייתה אחת ההחלטות הנכונות בחיי", כתב. אל נתן עבר הכשרה ועסק בהכשרת מטוסים ובליווי משימות מבצעיות.

לאחר כשנה ביקש לעבור לחטיבת חי"ר החרדית 'החשמונאים'. "בימים הקרובים אעדכן מה ואיך התפקיד, אבל כבר עכשיו אני יכול לומר, התחושה שלי כאן היא שחזרתי לישיבה. תודה על הזכות להיות חייל בארץ ישראל", סיכם.