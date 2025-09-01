בכירים בארגון הטרור חמאס דוחים בתוקף את תוכניתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, להעביר את רצועת עזה לנאמנות אמריקנית למשך עשר שנים לפחות.

העיתון "וושינגטון פוסט" דיווח כי המהלך נועד לממש את חזונו של טראמפ "להשתלט" על הרצועה ולהפוך אותה ל"ריביירה של המזרח התיכון".

על פי המסמך, תושבי הרצועה - למעלה משני מיליון איש - יועברו באופן זמני למדינות אחרות או לאזורים סגורים ומוגנים בתוך עזה עצמה, עד להשלמת עבודות השיקום.

באסם נעים, חבר הלשכה המדינית של חמאס, מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית, במסר לממשל האמריקני: "עזה אינה עומדת למכירה. עזה אינה עיר על המפה או חבל ארץ גאוגרפי נשכח, אלא חלק מהמולדת הפלסטינית הגדולה."

גורם בכיר אחר בחמאס כינה את התוכנית של טראמפ "חסרת ערך" ו"בלתי צודקת", וציין כי חמאס לא קיבל כל מסמך רשמי בנושא, וכי המידע הגיע אליו דרך כלי התקשורת בלבד.