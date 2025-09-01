בכל שנה, רגע לפני הצלצול הראשון, חוזרת אותה סצנה מוכרת: תלמידים מחפשים פנים מוכרות, הורים שמנסים להסוות התרגשות, ומורים המקבלים את כולם בחיוך- גם לאחר לילות של הכנות.

השנה, תמונה זו מקבלת משמעות עמוקה יותר מתמיד. מערכת החינוך בירושלים, ובכל רחבי הארץ, פותחת את שעריה בתקופה מאתגרת. מורים, מנהלים ואנשי צוות רבים עדיין משרתים במילואים, תלמידים רבים חווים היעדרות של הורה מגויס, וקהילות שונות מתמודדות עם אובדן.

זכרם של הנופלים מלווה אותנו, ליבנו עם החטופים ומשפחותיהם, ותקווה גדולה בליבנו לחזרתם. מערכת החינוך הירושלמית היא הגדולה בישראל, עם למעלה מ-300,000 תלמידים ותלמידות מכלל האוכלוסיות בעיר: ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי וערבי- פסיפס אנושי שאין דומה לו.

זהו אתגר עצום, אך גם מקור לעוצמה אדירה, הגיוון הזה הוא שמעניק לירושלים את ייחודה, והוא גם מה שמאפשר לנו להפוך את מערכת החינוך העירונית למנוע צמיחה משמעותי. משימתה הראשונה של מערכת חינוך היא נתינת ההזדמנות לכל תלמיד ותלמידה להתפתח בלמידה, בידע ובמשמעות. להתפתחות אישית לצד חיבור לקהילה, לסביבה ולמדינה.

הדגשים שלנו בשנה הקרובה יתמקדו בשלושה תחומים: בתחום הלמידה - עידוד חדשנות פדגוגית, הרחבת ההישגים הלימודיים והמיומנויות הטכנולוגיות, והרחבת תוצרי למידה. בתחום החינוך הירושלמי - העמקת החיבור בין תלמידי ירושלים לבין העיר ירושלים, והרחבת החיבור בין התחום הפורמלי והבלתי פורמלי במסגרת תוכנית המרחב השלם הירושלמי. בתחום הרגשי - הרחבת המענים הרגשיים וחיזוק החוסן בעיקר בתקופה מורכבת זאת.

הדרך לפרוץ קדימה מתחילה באנשים שבחזית- אנשי ונשות החינוך. ההשקעה בהם, היא הכרחית להצלחת מערכת החינוך. בשנה האחרונה, זכיתי לפגוש מאות מנהלי ומנהלות מוסדות החינוך בירושלים, למדתי כי הם עמודי התווך של המערכת- חבורת מנהיגים חינוכיים שמכירים את הצרכים מהשטח, יודעים לזהות את האתגרים ולהוביל את הפתרונות הנכונים.

מתוך ההקשבה להם ולצוותים, אנו במינהל החינוך מפתחים תכניות שמצליחות לאזן בין ראייה מערכתית לבין מענה אישי, מדויק ורגיש לכל תלמיד ותלמידה. תוכניות אלו פועלות בביתא מחנכים ובביתא מנהלים. כולנו עדים להתפתחותה המשמעותית של ירושלים, שכונות חדשות נבנות, והשכונות הקיימות ממשיכות לצמוח.

בעוד עשור, צפויים ללמוד בירושלים כחצי מיליון תלמידים - אנחנו מחויבים להבטיח שכל אחד ואחת מהם יקבלו חינוך איכותי ומקדם, אנו מבקשים לראות את מערכת החינוך כמנוע הצמיחה של ירושלים. שפע מוסדות החינוך בעיר מהווים מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, מגוון שאין לא אח ורע בישראל.

זכות להיות תלמיד, מורה או מנהל בירושלים. עם פתיחת שנת הלימודים החדשה, אני מאחל לכל תלמידי ותלמידות ירושלים, להורים ולצוותי החינוך- שיחד נפתח שנת לימודים מצויינת בירושלים.

הכותב הוא ראש מינהל חינוך בירושלים