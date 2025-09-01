דובר צה"ל הודיע אחר הצהריים (שני) כי חיל האוויר יירט בשמי סיני כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן לעבר ישראל. זאת, לאחר הדיווחים בתימן כי החות'ים שיגרו "כמה כטב"מים כנקמה על החיסולים".

בצנעא, בירת תימן, נערכה הבוקר הלווייתם של ראש ממשלת החות'ים אחמד א-רהאווי והשרים הנוספים שחוסלו לצידו בתקיפה הישראלית ביום חמישי האחרון.

הבוקר קיבל דובר החות'ים יחיא סריע אחריות על ירי לעבר מה שכינה "ספינת נפט ציונית" בצפון הים האדום, וטען כי טיל בליסטי פגע בה לכאורה.

לאחר התקיפה ביום חמישי, צה"ל אישר כי ראש הממשלה החות'י ושרים נוספים חוסלו. דובר צה"ל פרסם: "מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו שלשום, בהכוונת אגף המודיעין תשתית בה שהו עשרות בכירים של שלטון הטרור החות'י. עם הבכירים הצבאיים ששהו בכינוס שהותקף, נכח ראש הממשלה החות'י, אחמד אלרהוי אשר חוסל במסגרת התקיפה, לצד בכירים נוספים בממשלת הטרור החות'ית".

"בתשתית שהו בכירים האחראיים על הפעלת הכוח, ההתעצמות הצבאית של שלטון הטרור החות'י וקידום מתווי טרור נגד ישראל, בנוסף לבכירים חות'ים בתפקידי מפתח אחרים. התקיפה התאפשרה בעקבות ניצול הזדמנות מודיעינית וסגירת מעגל מבצעית מהירה, שהתרחשה בתוך שעות ספורות. הערכת המצב באשר לתוצאות התקיפה נמשכת, לרבות בדיקת נוכחותם של מפקדים צבאיים בכירים נוספים. צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל, כפי שפועל וימשיך לפעול ברצועת עזה וביתר הזירות".