אגף החקירות של הביטוח הלאומי ורשות המסים פתחו בחקירה בשבועות האחרונים נגד רזיאל דהאן, העוסק בתחום ייעוץ וגישור קבלי.

מהחקירה עולה חשד כי דהאן קיבל קצבאות במרמה מהביטוח הלאומי, לצד העלמות מס בהיקף של מיליוני שקלים. בית המשפט העליון התיר היום לפרסם את שמו לאחר שדחה את בקשתו לאיסור פרסום.

החקירה החלה בעקבות מידע שהתקבל בביטוח הלאומי, ולפיו דהאן לא עמד בתנאים המזכים בקצבאות.

במסגרת מעקב סמוי נמצא כי הוא מנהל עסק פעיל בביתו, מקבל לקוחות, מבצע לחשים, פותח קלפים ואף הופיע בתכניות טלוויזיה.

מניתוח חשבונות בנק התברר חשד להפקדות מזומנים ושיקים בסכומים מצטברים של מיליוני שקלים בשנים 2018-2024, ללא הוצאת חשבוניות או קבלות. לפני מספר שבועות עברה החקירה לשלב גלוי, ובמהלכה נתפסו מסמכים, חומרי מחשב ויומן פגישות המראה כי החשוד קיבל לקוחות לאורך כל שעות היום.

בית משפט השלום בראשון לציון שחרר את דהאן בתנאים מגבילים. בקשותיו לאיסור פרסום נדחו בזה אחר זה במחוזי ובעליון, והיום הותר שמו לפרסום.