במפקדת חטיבת כפיר התקיים אמש (ראשון) טקס ההתייחדות השנתי עם זכרם של נופלי החטיבה.

בטקס השתתפו מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדה 99, תת-אלוף יואב ברונר, מפקד חיל הרגלים, תת-אלוף ערן אוליאל, מפקד חטיבת כפיר, אלוף-משנה א', לצד מפקדים, לוחמים, משפחות שכולות וחיילי החטיבה בעבר ובהווה.

נציגת המשפחות השכולות, רויטל פסח, אמו של סמ"ר נתנאל פסח ז"ל, אמרה כי "זכות הוא לי להיות חלק ממשפחת השכול של חטיבת כפיר למרות שהייתי מוותרת עליה, אף אחד מאיתנו לא בחר בזה אך נבחרנו לזה ויש לזה משמעות".

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, התייחס למלחמת 'חרבות ברזל' ואמר: "השבוע התבשרנו על הנופל ה-900 של צה"ל במלחמה הכה צודקת והכה קשה שבה אנו נמצאים ושאותה אנו נלחמים ומנצחים. מספר לא נתפס וכה סמלי בערב זה של זיכרון נופלי חטיבת כפיר".

עוד הוסיף כי "הנופלים כולם הם מקור השראה עבורנו. אנו, המפקדים והלוחמים בצה"ל, מחויבים להיות ראויים לנפילתם, להיות ראויים לכל הפצועים בגוף ובנפש, להיות ראויים לכן, משפחות יקרות שהקרבתן את היקר מכל ולהיות ראויים לכל אזרחי המדינה שאנו שולחיהם. דעו כי אנו זוכרים! אנו זוכרים לא רק כמחשבה אמורפית, אלא זוכרים במעשינו, שכן כל ישראל ערבים זה לזה".

"יקיריי, המלחמה לא תמה ונמשיך ככל שיידרש בכדי לעמוד בכל מטרות המלחמה - להכריע את החמאס כישות שלטונית או צבאית ולהשיב את כל חטופינו - חיים וחללים כאחד, אנו נחושים להמשיך באומץ עד הניצחון. חטיבת כפיר היא מהמצטיינות במלחמת 'חרבות ברזל' והיא מטביעה את חותמה בכל זירה שבה היא פועלת - צפון, מרכז ודרום. ללוחמי ומפקדי החטיבה יש את הזכות לעשות ולכתוב פרקים מפוארים בתולדות צה"ל ומדינת ישראל. א', כמו י' המח"ט הקודם, מפקדי החטיבה ולוחמיה - אני גאה מכם על כל שעשיתם ומאמין בכם שתמשיכנו להצטיין בחוד העשייה של צה"ל בקרבות שלפנינו".

מפקד החטיבה, אלוף-משנה א', הוסיף כי "במהלך השנתיים האחרונות, החטיבה פעלה בכלל גזרות הלחימה, ללא הפסקה, בכל מקום ובכל משימה שנדרשה לה. גם בימים אלו ממשיכה החטיבה בלחימה עיקשת בגבול הלבנון, ביהודה ושומרון וברצועת עזה. החטיבה שותפה להישגים רבים בלחימה של צה"ל במסגרת 'מלחמת חרבות ברזל' ועם זאת משימות רבות עוד לפנינו. עוד נותרו אויבים למגר ועוד עומדת לנו חובה מוסרית וערכית לעשות כל שביכולתנו להשבת החטופים, החיים והחללים כאחד".