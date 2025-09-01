בבית הספר בקרית ארבע פתחה הבוקר (שני) אוריה מור, אחותו של החטוף איתן מור, את שנת הלימודים הראשונה שלה כילדת כיתה א'.

הוריה, צביקה ואפרת מור, ליוו אותה ליום הראשון לבושים בצבעי כחול-לבן ואוחזים בדגל ישראל.

אוריה התרגשה מהאירוע ואמרה, "אני שמחה מאוד להתחיל את בית הספר". בהמשך שיתפה, "אני מתגעגעת מאוד לאח שלי איתן ומתפללת בכל יום שהוא יחזור הביתה בריא ושלם".

צביקה ואפרת מסרו: "אוריה המתוקה שלנו מתחילה שלב חדש ועולה לכיתה א'. באנו יחד איתה, לבושים בכחול-לבן ועם דגל ישראל, כדי לומר לעם ישראל שלמרות הקושי האישי שלנו - אנו מחזקים את כוחות הביטחון, המשפחות השכולות, חיילי צה"ל והפצועים הגיבורים שלנו. איתן האהוב שלנו - אנחנו מחכים לך בבית".