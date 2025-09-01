חאן אל-אחמר רגבים

תנועת רגבים הגישה הבוקר (שני) עתירה שביעית לבג"ץ בדרישה להורות למדינה לממש את צווי ההריסה נגד המבנים הבלתי חוקיים בחאן אל אחמר, הממוקם על אדמות מדינה בתחום השיפוט של היישוב כפר אדומים.

בעתירה נכתב כי חרף התחייבויות המדינה לבית המשפט, לא בוצע דבר, ואף נוסף לאחרונה מבנה חדש.

במהלך חמש עשרה השנים האחרונות הוגשו שש עתירות קודמות בעניין, כולן נוגעות לבנייה הבלתי חוקית בסמוך לכביש 1 המוביל לירושלים.

המדינה התחייבה שוב ושוב בפני השופטים לפעול להריסה, והעתירות נסגרו בהתאם. בשנת 2018 הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו, "חאן אל אחמר יפונה בקרוב מאוד".

בעתירה הנוכחית נכתב כי "עשרות המבנים הבלתי חוקיים העומדים על תילם במאחז 'חאן אל אחמר' משמשים כעדות אילמת להתפרקות המשיבים מחובתם לפעול לאכיפת החוק במקום".

עוד נטען כי מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' השתנו הנסיבות שעמדו בבסיס דחיית העתירה הקודמת, שעסקו בשיקולים ביטחוניים ובינלאומיים.

רגבים טוענת כי "המסקנה היחידה המתבקשת כי מלכתחילה לא היתה בכוונת המשיבים לפעול לשם מימוש צווי ההריסה ופינוי המאחז, אלא כל מטרתם הייתה ועודנה 'קניית זמן נוסף' בחסות ותוך ניצול ההליכים המשפטיים".