מעצר הפלסטיני בירושלים דוברות המשטרה

במהלך פעילות מבצעית של שוטרי יס"מ ירושלים הבוקר (שני) נעצר חשוד פלסטיני שהסתנן לישראל ללא היתר. השוטרים עצרו אותו לאחר שעורר את חשדם ברחובות ירושלים.

במהלך החיפוש נמצאה ברשותו כיפה שחורה, והחשוד לא הצליח למסור הסבר מניח את הדעת לפשר הימצאותה בכיסו. הוא הועבר לחקירה בתחנת שלם במחוז ירושלים.

מהחקירה עלה כי החשוד נכנס לישראל משטחי איו"ש דרך הגדר באזור א-ראם. בחקירתו הודה כי תכנן לחטוף נשק מחייל ולבצע באמצעותו פיגוע טרור. במשטרה הדגישו כי ערנות השוטרים סיכלה את כוונותיו.

עם סיום החקירה ולאחר שנבנתה תשתית ראייתית נגדו, הגישה יחידת התביעות של מחוז ירושלים הצהרת תובע לקראת כתב אישום בגין כניסה לישראל שלא כחוק ואיומים.

במשטרה נמסר, "משטרת ישראל רואה בחומרה כל ניסיון כניסה לישראל שלא כחוק ובפרט כאשר הדבר מלווה בכוונות לפגוע בכוחות הביטחון או באזרחים".