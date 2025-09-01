הזמר והיוצר אבירם שוקרון מפתח תקווה שחרר סינגל שני בשם "הלוואי הייתי".

מדובר ביצירה אישית המתארת מסע פנימי של התבגרות וחיפוש משמעות, ויוצאת בחודש אלול, זמן של חשבון נפש והתבוננות פנימה.

מילות השיר מתייחסות לדמויות מופת מהמקורות היהודיים ובהן אברהם אבינו, משה רבנו, דוד המלך ורחל אמנו, כמקורות השראה לדרך חיים של אמונה, נתינה וחוזק.

שוקרון הוא בוגר מקהלת הרבנות הצבאית ואף פיקד עליה, שימש כזמר ליווי של אברהם פריד והופיע בהרכבים ווקאליים באירועים שונים. כיום הוא פועל גם כחזן ופייטן בימים נוראים וממשיך להופיע ברחבי הארץ.

הסינגל החדש נכתב, הולחן והופק על ידי שוקרון עצמו. זהו שלב נוסף בדרכו לקראת אלבום הבכורה שלו, "היום לפני מחר", שעתיד לצאת לאחר החגים.