ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, פנה ליועצת המשפטית לממשלה וביקש לאשר חקירה באזהרה של שרת המשפטים לשעבר איילת שקד.

לפי דיווח בערוץ I24, הבקשה נוגעת לפרשת מינויו של השופט איתן אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לפני עשור.

השופט אורנשטיין נחקר בחשד למתן שוחד לראש לשכת עורכי הדין דאז, אפי נוה, שגם הוא חשוד בפרשה. במשטרה טוענים כי שיקוליה של שקד במינויו לא היו נקיים ולכן יש לחקור אותה באזהרה.

מינויו של אורנשטיין נעשה על ידי נשיאת בית המשפט העליון לשעבר מרים נאור ז"ל ועל ידי השרה שקד, בהתאם להמלצת ועדת האיתור שכללה את השופט יצחק עמית ומנהל בתי המשפט.

שרת המשפטים לשעבר שקד הגיבה לדברים ואמרה, "מדובר במינוי משותף של שרת המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון מרים נאור ז"ל. הנשיאה מרים נאור תמכה בשופט אורנשטיין, כך גם ועדת האיתור שכללה את הנשיא יצחק עמית ומנהל בתי המשפט. ההחלטה למנותו היתה על דעת הכל, מקצועית ונכונה".