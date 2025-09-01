בישיבת הקבינט שהתקיימה אמש, מזכיר הממשלה יוסי פוקס הציג את עמדת הדרג המדיני כי יש להכריע את חמאס ולא להיענות לעסקה חלקית, כפי שהוצע על ידי חמאס.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, תקף את השרים על עיתוי הדיון ואמר, כך לפי דיווח בחדשות 13: "בוקר טוב אליהו. אתם הקבינט של השבעה באוקטובר, עכשיו אתם נזכרים לדבר על הכרעת חמאס?".

בהמשך הוסיף, "איפה הייתם ב-7 עד ה-10 לאוקטובר? אתם נזכרים אחרי שנתיים. כשאני נכנסתי לתפקיד עזה לא הוכרעה. היום 70 אחוז מעזה כבר הוכרעה".

במהלך הדיון הציג ראש המוסד דדי ברנע עמדה שונה, כשהזהיר כי יש לקדם עסקה חלקית לשחרור חטופים כפי שהציעו במערכת הביטחון. "זו העת ללכת לעסקה חלקית, אסור לאבד מומנטום", אמר לשרים.

בהמשך הדיון אמר זמיר כי מבצע "מרכבות גדעון" יצר תנאים להשבת חטופים. כאשר ח"כ אורית סטרוק ביקרה את התנהלות הצבא וטענה כי "מנסים להלך עלינו אימים, הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות", הוסיפה וציטטה מהמקורות, "וכל האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימיס את לבב אחיו כלבבו".

זמיר השיב בתקיפות: "באתי לשתי משימות חיי: מניעת גרעין באיראן והשמדת חמאס". עוד הדגיש הרמטכ"ל כי הוא היה זה שהמליץ על פעולה באיראן, ואמר: "כל בוקר מפת המזרח התיכון מולי, ואני מאשר תקיפות בכל מקום. אף אחד לא ירא ורך לבב, וכן גם האלופים שנמצאים כאן".

לדבריו, "אני מקבל החלטות עוצמתיות שאף אחד לא קיבל. אני שם לפניכם את כל המשמעויות וההשלכות של כל דבר. אם אתם רוצים משמעת עיוורת - תביאו מישהו אחר".

בסיום הדיון התייחס ראש הממשלה נתניהו לדבריו ואמר, "אני לא רוצה משמעת עיוורת, ואני גם לא רוצה פריצת מסגרת".

בהמשך, כאשר שרים ביקשו לערוך הצבעה על עסקה לשחרור חטופים, נתניהו סירב ואמר כי "עסקה חלקית לא רלוונטית".