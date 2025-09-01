המנהיג הליטאי הרב דב לנדו הורה הערב (ב') למנהלי הסמינרים החרדיים בירושלים שלא לפתוח את שנת הלימודים בכיתות ט' עד לשיבוץ והסדרת מקומות לכל התלמידות שטרם שובצו.

ההוראה מגיעה על רקע אי שיבוץ עשרות בנות ממוצא מזרחי בסמינרים ליטאיים בירושלים ובבית שמש.

הרב לנדו הורה שכהוראת שעה, כל מנהלי הסמינרים נדרשים למלא את הכיתות עד לתפוסה של 50 תלמידות בכל כיתה.

הצעד, לדברי מקורביו, נועד להבטיח שיבוץ של כלל התלמידות שעדיין ממתינות למקום לימודים בכיתות ט'.

מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שי קלדרון, התייחס לנושא בראיון לרדיו 'קול חי' והבהיר את עמדת משרד החינוך.

"המחוז החרדי בודק כל טענה במקצועיות, ילדה-ילדה. משרד החינוך לא יתפשר עם מוסדות שמפרים את החוק".

קלדרון הזהיר כי במקרה של אי-שיתוף פעולה יופעלו סנקציות קשות על מנהלי סמינרים. "אני מקווה שלא נגיע לשם - אבל אם לא תהיה ברירה נצטרך גם לשלול תקציבים לסמינרים שיסרבו לשיבוצים שנעשו כחוק".