סרטונים שהתפרסמו ברשתות החברתיות מהפגנה פרו-פלסטינית בברלין, הראו שוטרים דוחפים מפגינים, שהתעמתו איתם פיזית ומילולית.

אחד השוטרים נראה כאשר הוא שולח אגרוף לפניה של מפגינה, פוגע באפה וגורם לה לדימום. המפגינה הפרו פלסטינית זוהתה כקיטי אובריאן מאירלנד, שהגיעה על מנת לקחת חלק בעצרת התמיכה בפלסטינים בבירת גרמניה.

באחד הסרטונים היא נראית קוראת לעבר השוטר "אתה מתנהג כמו נאצי" וכן "אתה תומך ברצח עם".

התקרית שתועדה במצלמות הביאה את משטרת ברלין לפתוח בחקירה, על מנת לקבוע האם השוטר נהג באלימות ללא סיבה כלפי המפגינה האירית.

דובר משטרת ברלין אמר כי השוטר זוהה, וכעת מתבצעת בדיקה לראות האם אכן נדרש שימוש בכוח. "אנו, כמשטרת ברלין, בודקים האם השוטר פעל באופן פרופורציונלי. אנחנו עושים זאת כחלק מחקירה פלילית בחשד לפגיעה גופנית בתפקיד", אמר דובר משטרת ברלין.

משרד החוץ באירלנד מסר כי "העברנו את הדאגה שלנו בנוגע לאירוע לרשויות בגרמניה".

פעילים פרו-פלסטיניים גם מחו מחוץ לשגרירות גרמניה בדבלין. קתרין סטוקר, חברת פרלמנט אירית, אמרה כי "מה שיש כאן זו חבורה של צעירים, בעיקר אירים, שתומכים בשמירה על החוק הבינלאומי ובשמירה על תושבי עזה ופלסטין, דבר שנעשה למעשה בלתי חוקי בברלין בשלב זה".