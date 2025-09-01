עומרי סגל, בן 36, מפיק ההיפ הופ הידוע בכינויו 69, מאושפז במצב קשה בבית חולים במיאמי זה כשבוע. סגל מתגורר בשנים האחרונות בלוס אנג'לס, שם הוא פועל כמפיק בינלאומי.

רעייתו, דור, פנתה לציבור בבקשה להתפלל לרפואתו ואמרה ל-mako, "מבקשת מכל מי שיכול, לקרוא פרק תהילים לרפואתו המהירה של עומרי בן נורית".

רון נשר, חברו הקרוב ושותפו לדרך המוזיקלית, כתב לעוקביו: "לא חשבתי שאי פעם אצטרך להעלות פוסט כזה... עומרי בבית חולים, מורדם ומונשם, מחובר למכשירים. קחו שניה לקרוא פרק תהילים לרפואתו".

הזמר סטטיק ביקש מהציבור להתפלל: "מי שיכול לקחת כמה שניות להתפלל לרפואתו השלמה והמהירה של איש מאוד מאוד חשוב עבורי ועבור ההיפ הופ הישראלי בכלל. אתה עובר את זה אח שלנו גיבור".

סגל החל את דרכו המוזיקלית בגיל צעיר, כשהצטרף ל"משפחת תאקט" והוציא בגיל 13 אלבום בכורה.

בשנת 2010 הוציא יחד עם רון נשר, רון ביטון ואיזי את הלהיט "זוז כמו אידיוט" כחלק מההרכב אידיוטים, שכבש את רחבות הריקודים והפך לשיר מסיבות מוכר בכל אירוע.