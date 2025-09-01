אבי מימרן מתריע ערוץ כנסת

שדרן הרדיו החרדי אבי מימרן התייחס בראיון לערוץ כנסת לתופעת רבנים שמקבלים נשים להתייעצות אישית ואמר כי מדובר במעשה המנוגד להלכה.

מימרן אמר, "המושג הזה שנקרא רב, שמקבל נשים להתייעצות אישית, הוא אנטי-הלכתי. אני פונה מכאן לכל אישה דתית, מסורתית, חילונית - רב שמקבל אותך להתייעצות בארבע עיניים, ביחידות, הוא לא רב. רב שעובר על השורה הזאת בהלכה, הוא לא רב".

עוד ציין, "לא רלוונטי מי הוא, מה שמו, איזה זקן יש לו, מאיזה קהילה הוא. אל תיכנסי אליו. אין מצב כזה שרב יקבל אישה ביחידות בחדר סגור בארבע עיניים. לא גדלנו ככה, לא ראינו את זה, לא אצל הרב עובדיה יוסף, ולא אצל הרב שך, ולא אצל כל גדולי הדורות האחרונים".

לדבריו, התופעה אינה מוגבלת לזרם מסוים, "זה לא קשור מה זהותו של הרב - דתי לאומי, חרדי, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, ספרדי, אשכנזי. חייבים לטפל בתופעה הזאת. פעם אחר פעם, כל הפרשיות האלה חוזרות על איזשהו רב שנהיה גורו וראש קהילה עם כריזמה מטורפת. אני לא רוצה לדבר ספציפית על אף בן אדם".

מימרן הוסיף כי מדובר בהפרה של הלכות ייחוד המופיעות בשולחן ערוך, "איך רב בעצמו עובר על סעיפים דרמטיים בשולחן ערוך? זה מקעקע את כל היותו רב".