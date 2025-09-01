ראש הדסק הפלילי בכאן חדשות, רועי ינובסקי, כתב הערב (שני) פוסט אישי שבו התייחס לצו מילואים חדש שקיבל - סבב חמישי מאז תחילת המלחמה.

ינובסקי כתב, "מעולם לא חשבתי שאני צריך לתת דין וחשבון על למה אני הולך למילואים, אלא שמאז שעדכנתי על הצו החדש אני חוטף פה בלי הפסקה כולל גם במאמר מלבב ב'הארץ', אז בכל זאת, עונה פה לכל מי ששאל למה אני מגיע".

"אני מגיע כי יש לי אחריות עצומה כלפי צוות לוחמים שאני מפקד עליו 15 שנה, וכלפי הפלוגה שלי שהוקפצה למשימה בהתראה קצרה מהבית. אין למפקד את הפריבילגיה לא לבוא. אין דבר כזה. הוא זה שצריך להביא את הלוחמים מהבית, להכין אותם למשימה, הוא אחראי שהיא תתבצע והוא גם אחראי להחזיר אותם הביתה בשלום".

עוד הוסיף כי על אף התסכול מניהול כוח האדם בצבא ומהתנהלות הממשלה, אסור לפגוע במערך המילואים, "כי על זה בנוי הביטחון כאן וראינו את זה מול ענינו רק לפני שנתיים. מדינת ישראל לא תוכל להתקיים בלי מערך מילואים מתפקד, 7 באוקטובר הוכיח שהגנה לא יכולה להתבסס על 600 חיילים בגדר בחג. צריך הרבה סדירים והרבה מילואימניקים ואין אלטרנטיבה אחרת ולכן אסור לנו לנטוש את מערך המילואים".

לדבריו, "כן, זה קשה ומחרפן ואני כבר שבוע מסתובב עם מועקה אדירה אחרי הצו שנפל עלינו משום מקום. כן, המחיר שהבית משלם עצום. כן, צריך לצעוק ולזעוק על ההזיה הזאת שאנשים נקראים שוב ושוב למאות ימים בעוד שהצבא לא עושה דבר כדי להגדיל את הסד"כ שנתיים והממשלה פוטרת אוכלוסיות שלמות מגיוס ולא אפילו נותנת שביב של תקווה לשינוי בהיבט הזה".

ינובסקי סיכם כי האחריות אינה יכולה להיות מונחת רק על כתפי המילואימניקים, "המעמסה שהחברה הישראלית הפילה על המילואימניקים גם ככה אדירה והנטל רק הולך וגדל, הציפיה מהמילואימניק גם למחות, 'למרוד', לפעול לשינוי - היא כבר הרבה מעבר ליכולתנו בשלב הזה".