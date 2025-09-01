השחקן והזמר דן שפירא משחרר סינגל חדש בשם "שום דבר לא מובן מאליו" - שיר ראשון אותו הוא מוציא, שכתב והלחין בעצמו.

"השיר התחיל להתנגן לי בראש כמו מנטרה, כשחזרתי הביתה בלילה דרך הטיילת בתל אביב - כאוב אחרי פרוצדורה רפואית פשוטה שלקח זמן להחלים ממנה", מספר שפירא. "מתוך הכאב הזה צף המשפט 'שום דבר לא מובן מאליו'" בלחן שהלך והתבהר".

הוא מוסיף ומספר: "כשהמשכתי לכתוב הבנתי שזה ככה - כל דבר קטן, כל רגע, כל נשימה, כל קשר אנושי ועצם זה שאני חי - לא מובן מאליו. התקופה האחרונה רק חידדה את זה - כמה מהר אפשר לאבד את מה שחשבנו שהוא בטוח: חופש, משפחה, חיים.".

"השיר נולד מתוך צורך להזכיר את זה לעצמי (ולמי שמאזין). זה לא מבטל את הכאב - האישי והקולקטיבי - אבל בתוך כל זה אני מנסה להישאר עם לב פתוח ולהכיר תודה על מה שבכל זאת יש", מסכם שפירא.

שפירא הוא שחקן מוכר שכיכב בתפקידים ראשיים בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה.