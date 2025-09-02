משרד החינוך הבהיר הבוקר (שלישי) כי לא בוצע כל שינוי בנוגע לתוכן בחינות הבגרות באזרחות, ולא הוסרו פרקי הדמוקרטיה הליברלית מהתוכנית הלימודים.

זאת, בעקבות פרסום בעיתון דה-מרקר בו נטען כי המשרד החליט לשנות את נושאי הבחינות ולהסיר את הנושאים הקשורים לדמוקרטיה ליברלית, זכויות חברתיות-כלכליות והחשיבות של החוקה להגבלת השלטון.

לפי המשרד, המיקוד בבחינות האזרחות, שנקבע בתקופת הקורונה כדי להקל על תלמידים ומורים, נשאר בתוקף עד יוני 2026. המשרד גם הדגיש כי לא התקבלה כל החלטה חדשה בנושא, ואין כל שינוי מאז התקופה שבה הוסכם על המיקוד.

עוד הובהר כי "עקרונות הדמוקרטיה הליברלית - זכויות האדם והאזרח, חירות ושוויון, הגבלת השלטון, זכויות מיעוטים, פלורליזם וסובלנות - נלמדים במלואם והם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הרשמית".

מנכ"ל משרד החינוך ציין כי פנה לעיתון ולראשי הרשויות המקומיות והדגיש בפניהם כי "מדובר בפרסום כוזב ומטעה שאין לו כל בסיס, וזאת במטרה להעמיד את הדברים על דיוקם ולמנוע את הטעיית הציבור".