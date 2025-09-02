איריס חיים, אימו של יותם ז"ל שנחטף לרצועת עזה ונהרג בשוגג מירי כוחות צה"ל לאחר שחילץ את עצמו משבי החמאס, הגיבה בחריפות ובכאב באולפן חדשות 12 למתקפה של יו"ר מפלגת הדמוקרטים נגד הממשלה וחיברה בין השיח שלו לתקרית אלימה שהייתה אתמול בבית ספר ביום פתיחת שנת הלימודים כשתלמיד דקר את חברו.

"אני מתחברת למה שיאיר גולן דיבר עליו קודם, שהרגשתי קצת במסע בחירות, וספרתי מעט מאוד מילים שהספקתי לרשום שעליהן אני רוצה לדבר - נואלת, משיחית, מופקרת, מפקירה, נלוזים ומושחת. אם אנחנו מתפלאים שילד בא לבית ספר עם סכין, אחרי שמנהיג במדינת ישראל מדבר על אנשים בתוך המדינה שלו במונחים האלה, זה יותר מטריד אותי מכל דבר אחר. המונחים האלה, שאדם עומד ומטיל רפש באנשים אחרים, זה בדיוק הדבר. מי שמבין שייתן פרשנות בלי להכפיש, בלי להעליב ובלי לקחת חצי מדינה לשנאה", אמרה חיים.

"אני חושבת על החיילים ועל האימהות שלהם ששומעות את הדבר הזה. איזו מוטיבציה יש לחייל ללכת להילחם כשהוא שומע את הדברים האלה? מי ישמור עלינו? מי יגן עלינו?", הדגישה כשדמעות בעיניה.

האם השכולה אמרה שהשיח המסית בישראל גורם לאזרחים דאגה גדולה לעתיד המדינה. "אני יודעת מה קורה בחוץ, כי אני חיה בתוך עם ישראל ופוגשת מאות אלפי אנשים שאני מדברת איתם, והם בחרדה מאוד גדולה על המדינה שלנו - בדיוק כמוני. אני מדברת איתם על אחווה ואחדות. ואז אני רואה אדם שטוען שרוצה להנהיג את המדינה - וזה מה שמגיע לנו?

אתם יודעים טוב מאוד, שברגע שעכשיו אני אומרת את זה, כבר בבית כותבים עליי שאני 'ביביסטית'. הרי ברגע הזה שאני מוציאה מילים, שערערתי על הדרך שבה הדברים נאמרים, מיד הפכתי לבעיה כי הרי הכל מאוד קיצוני. אנחנו חייבים לשנות את השיח", סיכמה.