"אתה לא חרדי, אתה שחקן תאטרון" ערוץ 14

איתמר בבי, צעיר מהמגזר החרדי שאינו לומד תורה במשך יום שלם ובכל זאת מסרב להתגייס לצה"ל, התארח באולפן ערוץ 14 והתעמת עם העיתונאי יהודה שלזינגר.

העימות פרץ על רקע סירובו של בבי להצטרף ליחידה חרדית בצה"ל, למרות גילו ואורח חייו שאינו כולל לימוד ישיבתי מלא.

"יחידת חשמונאים נפתחה, הם גייסו היום עוד חמישים, פחות מפעם שעברה", טען בבי בתחילת הדיון. שלזינגר שאל אותו בתגובה, "למה לא היית שם היום? אתה בגיל גיוס, אתה לומד רק חצי יום, לא תורתך אומנותך. למה לא היית שם?"

בבי השיב כי היה באותו יום בסיני והוסיף, "אתם חוסמים לי את האופציה לטוס לחו"ל. נראה לך שזה מה שיגייס חרדים? הרי 70 שנה זה לא הצליח".

העימות התלהט כאשר שלזינגר הציג בפניו תמונות מעברו עם דוגמניות וטען, "אתה לא חרדי, אתה שחקן תיאטרון... אני לא מכיר אף בחור מפוניבז' שמתחבק עם נטלי דדון".

בבי השיב, "תראה כל פוסט ותראה את הכיתוב - זה היה אירוע תרומה של ספרי תורה לזכר נרצחים. מי תרם את זה אם לא חרדים כמוני?"

בהמשך ציין בבי כי הוא איש יחסי ציבור, המארגן אירועים עבור לקוחותיו, וטען, "אני לא מדבר כחרדי רגיל, אני מדבר כאיתמר בבי. אני בא להציג נתונים ולא מייצג אף מגזר".

שלזינגר לא התרצה וחתם את העימות באמירה, "עשיתם נזק אדיר לציבור החרדי. אתה מוציא שם רע".