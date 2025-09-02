השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התעמת עם השרה לשעבר לימור לבנת בחדר האיפור של חדשות 13.

"היא היתה בליכוד ושכחה את כל הערכים. היא פורשת עוד פעם ועוד פעם מהליכוד. מה עשית בהתנתקות? מה עשית בגירוש?", תהה בן גביר.

לבנת השיבה "מה שביבי עושה" ובן גביר המשיך לתקוף: "כל הערכים שלך, ההורים שלך מתביישים בך. בושה וחרפה".

בעוד לבנת קוראת לעברו שוב ושוב "עבריין מורשע", בן גביר הטיח בה: "הבן שלי בסיירת בזמן שאת פוגעת בנהגים. פגע וברח, עבריינית. גם עבריינית שפוגעת באנשים וגם בכל הערכים. אמא שלך הייתה זמרת המחתרות. היא הייתה בעד גיוש יהודי מהבית? את כל הערכים של ההורים שלך שכחת".