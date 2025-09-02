עימות סוער נרשם באולפן חדשות 12 בין ישי כהן, פרשן חרדי, לבין מוטק'ה בלוי, איש דגל התורה, במהלך דיון על אפליית בנות ממוצא ספרדי בקבלה למוסדות חרדיים. בדיון הסוער לקחה חלק המגישה קרן מרציאנו.

מרציאנו פתחה ואמרה, "בנות ספרדיות יש להן מכסה". לדבריה, רבות מהן נותרות מחוץ למוסדות חרדיים אשכנזיים, על אף שהן תלמידות מצטיינות.

בלוי השיב, "אני מאוד אשמח שתנועת ש"ס, שקמה על הדגל העדתי, תקימו מוסדות לתפארת, ואז האשכנזיות יבקשו להתקבל אליהם". לדבריו, "אין מושג של אשכנזי או ספרדי - זה נושא חברתי ולא עדתי".

ישי כהן התפרץ בזעם: "למה אתה משקר בשידור חי? בירושלים יש מכסה של 35%-40% לבנות ספרדיות. פגשתי היום אמא שבתה תלמידה מצטיינת - המנהלת אמרה לה 'עברנו את המכסה'. תסתכל בעיניים של הבנות שבוכות עכשיו בבית".

מרציאנו הטיחה אף היא: "מזל שאני לא במגזר החרדי, אחרת לא היו נותנים לי ללמוד. בחינוך החילוני אין מכסות".

בלוי טען כי "אין ילדה בלי פתרון, הן בוחרות לא להירשם למקומות מסוימים כי הן רוצות מוסד יוקרתי שמתפללים בו בסידור אשכנזי". לדבריו, גם בסמינרים ספרדיים לא מתקבלות כל הבנות, ויש שיקולים נוספים מלבד המוצא.

כהן השיב: "אתה לוקח כספי מדינה וקובע מכסה של 40% לספרדיות. אתה בעצמך אמרת פעם שזה לא לגיטימי שגינה ציבורית תיסגר בפני חרדים - אז למה כאן זה בסדר?"

לקראת סיום הדיון הציע כהן: "כשתקום ממשלה בלי חרדים, יעבירו חוק רישום אזורי - ואז לא תוכל להפלות". בלוי השיב: "גם הישיבות יעשו אזורים, וגם שם תתחיל סלקציה".

מרציאנו סיכמה את התחושות באולפן: "זה מאוד כואב. אני גאה בשם המשפחה המזרחי שלי - וחבל שצריך בכלל להיאבק על הזכות ללמוד".