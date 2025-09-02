בלשי היחידה המרכזית במחוז ירושלים עצרו לפני מספר ימים שני תושבי מרכז הארץ בשנות ה-30 לחייהם, בחשד לסחר בסמים מסוכנים.

במהלך פעילות במרכז מסחרי, הבחינו הבלשים בשניים שעוררו את חשדם. בחיפוש שנערך נמצאו בכליהם כחצי ק"ג חומר החשוד כסם מסוג קוקאין, בכמות שאינה לצריכה עצמית, לצד סכום כסף רב.

לדברי המשטרה, לתדהמת הבלשים התברר כי אחת מהחשודים היא גננת בגן ילדים במרכז הארץ. השניים הובאו לחקירה ביחידת נוער וחשיפה של ימ"ר ירושלים.

היום יובאו החשודים לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם לצורך השלמת החקירה.

במשטרה ציינו כי "המאבק נגד עבירות גידול, הפצה וסחר בסמים נמשך, ואנו נפעל למצות את הדין עם המעורבים".