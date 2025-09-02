הפקת המחזמר "ביקור התזמורת", שזכתה ב-10 פרסי טוני כולל המחזמר הטוב ביותר, תגיע לישראל בינואר 2026 למספר הופעות מצומצם.

מדובר בהפקה המקורית מבימות ברודוויי, אשר הוצגה מאות פעמים בארצות הברית, ועשרות פעמים נוספות בתיאטרון הדונמאר בלונדון. ששון גבאי יככב בתפקידו מהסרט המקורי, ולצידו מירי מסיקה בתפקיד עדינה, אותו גילמה גם בלונדון.

העלילה מגוללת את סיפורה של תזמורת משטרתית ממצרים שמגיעה בטעות לעיירה ישראלית נידחת. במהלך שהותם בעיירה, בין המדבר לשקט המקומי, נרקמות מערכות יחסים אנושיות מפתיעות שמביאות לקדמת הבמה רגעים של חמלה, קרבה ופיוס.

ההפקה תלווה בתזמורת חיה ותציג מוזיקה מקורית בניחוח ים-תיכוני וערבי. ההצגות יתקיימו באנגלית, ויועלו עם כתוביות תרגום לעברית על גבי מסכי האולם.