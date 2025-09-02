החות'ים שיגרו לפנות בוקר (שלישי) שני טילים לעבר ישראל, והם התפוצצו בשטח בסעודיה.

בתוך כך, הערוץ התימני "אל-מסירה" המזוהה עם החות'ים דיווח כי משרד החוץ של ארגון הטרור פנה לאו"ם, וקרא "לאלץ את ישראל לציית לחוק הבינלאומי".

"ישראל תקפה את ראש הממשלה וחברי ממשלה אחרים", נכתב בפנייה. "שתיקת הקהילה הבינלאומית עודדה אותה להסלמה המסוכנת הזו המאיימת על הביטחון והיציבות".

"עמדת תימן התומכת בעזה עולה בקנה אחד עם החוק הבינלאומי ומגיעה אחרי שהקהילה הבינלאומית נכשלה בעצירת רצח העם בעזה. העמדה של תימן תישאר איתנה עד סיום התוקפנות והסרת המצור. הממשלה שלנו תמלא תפקידה ותעניק שירות לעם התימני".

החותים בתימן פשטו אתמול על משרדי האו"ם בצנעא ובחודיידה ועצרו לפחות 11 עובדים. על פי דיווחים מהמדינה, כוחות חמושים פשטו על המשרדים וחקרו אנשי צוות בחניון. דובר תוכנית המזון העולמית, עביר עטפה, אמר כי לפחות עובד אחד נעצר בצנעא ואחרים נעצרו גם באזורים נוספים.

אתמול דווח כי ראש ממשלת החותים אחמד גאלב אל־רהוי ובכירים נוספים בארגון נהרגו בתקיפה של צה"ל בצנעא, בירת תימן ביום חמישי. מצה"ל נמסר כי עשרות בכירים שהו בזירת התקיפה.