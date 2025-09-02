הזמר והיוצר משה כורסיה משחרר את הסינגל החדש "אבא אבא אבא", שנכתב בשיתוף פעולה עם מאור שושן. השיר יוצא במסגרת העבודה על אלבומו החדש, הצפוי לראות אור בקרוב.

כורסיה פרסם במהלך השנה את השיר "רוקד עם הפחד", שבו נגע בחרדות האישיות שחווה כחייל מילואים בתקופת המלחמה. במקביל להמשך שירותו במילואים, הוא משלים את ההקלטות לאלבומו החדש.

כורסיה מסר עם צאת השיר האחרון, "תקופה שאני ואבא שבשמיים פחות מדברים. כי אני עסוק וכי אני מגשים חלום וגם כי אולי לא רציתי לצעוק את זה שאני יהודי מאמין ברשתות ובשירים שלי כדי שכולם יאהבו אותי והכיפה לא תהיה מחסום לאף אחד".

"עד שנשארתי ריק ואבוד וקצת שכחתי מאיפה באתי. השיר הזה הוא סימן לחזרה הביתה בשבילי, חזרה לאבא שלי".