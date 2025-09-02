גילויים חדשים על מערך התודעה, התעמולה וההשפעה של חמאס בעזה, בראשו עמד דובר הזרוע הצבאית אבו עוביידה, שחוסל בשבוע שעבר.

על פי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, מערך התודעה כלל כ-1,500 מחבלים - כמעט פי שניים ממספר החיילים הסדירים בצה"ל המועסקים במערכים מקבילים. מדובר במערך שבנה אבו עוביידה בעשור האחרון, כאשר בצוק איתן מנה כ-400 מחבלים בלבד.

כל גדוד מחזיק "רמ"ד הסברה" וחמ"ל ייעודי שבו מופקים סרטוני תעמולה מחומרי וידאו שמועברים בזמן אמת מהשטח. הסיסמה שמנחה את המערך: "פחות חשובה הפעולה - יותר חשוב התיעוד שלה".

יתר המערך כלל כ-400 מחבלים בחמ"לים: עורכי וידאו ו"קשבים" העוקבים אחר התקשורת בישראל ומציעים מהלכים בהתאם.

חמאס השקיע בשנים האחרונות בציוד נרחב - מצלמות גו-פרו, ערכות מיגון ותשתיות תקשורת ניידות - שאפשרו את פעילותו גם מתוך בתי ספר ובתי חולים.

אבו עוביידה היה מעורב אישית בכל נוהל קרב ובכל פעילות טרור בשנים האחרונות - מצוק איתן ועד 7 באוקטובר - תוך ליווי תכניות תודעה סדורות.

הוא היה בין היוזמים של סרטוני החטופים, תדרך בעצמו חטופים לפני טקסי שחרור, והגה מהלכים שנועדו לבלום את כיבוש עזה באמצעות טרור פסיכולוגי.

עד כה חיסל צה"ל למעלה מ-200 מחבלים ממערך התודעה, רובם בדרגי פיקוד, אולם למעלה מ-1,000 פעילים עדיין מתפקדים. כעת מנסים גורמי מודיעין להעריך מי יחליף את אבו עוביידה, לאחר שלא היה לו סגן דומיננטי.