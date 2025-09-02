אינסטגרם הודיעה היום (שלישי) על השקת חשבונות נוער (Teen Accounts) בישראל, לצד הרחבת האפשרויות בכלי בקרת ההורים. המהלך, שנכנס לתוקף עם פתיחת שנת הלימודים, נועד להעניק לבני נוער מתחת לגיל 18 חוויית שימוש בטוחה יותר בפלטפורמה.

החשבונות החדשים כוללים מנגנוני הגנה אוטומטיים המגבילים את היכולת של זרים ליצור קשר עם משתמשים צעירים, מסננים תוכן רגיש, מגבילים תיוגים, ומאפשרים מעקב אחר זמן שימוש. בני נוער בגיל 16 ומטה לא יוכלו לשנות את ההגדרות ללא אישור דרך בקרת ההורים.

בין ההגבלות שנכללות בחשבונות הנוער: הפיכת החשבון לפרטי כברירת מחדל, הגבלת שליחת הודעות רק לאנשים מחוברים, סינון ברמה הגבוהה ביותר של תכנים רגישים, הגבלת תיוגים ואיזכורים, וכלי אוטומטי לסינון מילים פוגעניות.

בנוסף, בני נוער יקבלו תזכורת לאחר 60 דקות שימוש ביום, ו"מצב שינה" יושק אוטומטית בין השעות 22:00 ל-7:00, במסגרתו יושתקו התראות ותישלחנה תשובות אוטומטיות להודעות פרטיות.

לצד ההגנות לבני נוער, אינסטגרם מרחיבה את כלי בקרת ההורים: ההורים יוכלו לראות למי ילדיהם שלחו הודעות בשבעת הימים האחרונים (ללא אפשרות לקרוא את תוכן ההודעות), לדעת את מי חסמו, ולהגביל את זמן השימוש היומי באפליקציה.

ג'ורדנה קטלר, דירקטורית מדיניות ציבורית של ישראל והתפוצות היהודיות ב-Meta, מסרה, "הורים מחפשים דרכים להיות מעורבים יותר ולעזור למתבגרים שלהם לגלוש בצורה בטוחה יותר. כלי הבטיחות החדשים שאנחנו משיקים היום נועדו בדיוק לכך: לאפשר שיח פתוח בין הורים למתבגרים על השימוש בפלטפורמות שלנו, לאפשר להורים להיות בתמונה ולעזור ליצור חוויות חיוביות ובטוחות יותר באינסטגרם".

חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי, הוסיף, "כולנו מודעים לסכנות אליהן נחשפים בני הנוער ברשת. עלינו לוודא שבנות ובני הנוער מוגנים במרחב הפיזי, אבל גם במרחב הדיגיטלי. המהלך של אינסטגרם להגביר את ההגנות על בני הנוער ולחזק את אפשרויות הבקרה של ההורים הוא מהלך חשוב. רק בשיתוף פעולה ובשיח פתוח נצליח להרחיב את ההגנות וליצור סביבה בטוחה יותר לדור הצעיר, ברשת וברחוב כאחד".