הגרלת מחיר למשתכן שתוכננה להיסגר ביום ראשון ה14/9 תידחה וטרם נמסר מועד חדש.

ההגרלה העשירית, שנפתחה להרשמה ב-10 באוגוסט כוללת 7,479 דירות ברחבי הארץ. בין הערים המשתתפות: קריית עקרון, נתניה, רעננה, קריית גת, קריית ביאליק, עכו, עפולה, נוף הגליל, מצפה רמון, מעלות תרשיחא, כפר ורדים, ירושלים, יהוד ויבנה.

מניתוח של מדור הנדלן של ערוץ 7 עולה כי סיכויי הזכייה למשל של בני מקום מבאר יעקב הזכאים לדירה בהנחה במסגרת תוכנית מחיר למשתכן הינם 100%.

מועצת מקרקעי ישראל עומדת לאשר הצעה חדשה של שר הבינוי והשיכון חיים כץ לפיה אלמנים ואלמנות יחידים מתחת לגיל 35, חסרי דירה וללא ילדים, יוכלו להשתתף בהגרלות דירה בהנחה.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ הסביר את ההחלטה: "מדובר בתיקון מתבקש, שיאפשר לכלל האלמנות והאלמנים לממש את זכויותיהם, שהיו מוקנות להם לולא אובדן יקיריהם. בפרט, זהו צעד שנועד להקל ולו במעט על מי שהתאלמנו בעקבות המלחמה, בשעתם הקשה".